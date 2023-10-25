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وفاة عامل سقط عن سقالة بناء في عمان

25 أكتوبر 2023
وفاة عامل سقط عن سقالة بناء في عمان

وطنا اليوم:توفي شخص جراء سقوطة أثناء أعمال البناء ضمن اختصاص وسط عمان، حيث عملت فرق الإنقاذ على تقديم الإسعافات الأولية، إلا أنه فارق الحياة حال وصوله الى المستشفى.
واستعرضت الرائد نور العبادي من إدارة الدفاع المدني الجهود المبذولة خلال الساعات الاربع والعشرين ساعة الماضية والتي تمثلت بالتعامل مع ( 1270 ) حالة إسعافية لأشخاص بمواقعهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات والاستجابة الفورية لـ ( 90 ) حوادث إنقاذ والسيطرة على (69) حريقاً في مختلف محافظات المملكة
وبينت العبادي في حديثها لإذاعة الأمن العام الاربعاء، إلى أن أبرز الحوادث التي تم التعامل معها والاستجابة لها حيث تعاملت مديرية دفاع مدني غرب اربد مع حادث تصادم في محافظة اربد على طريق محطة الغاز حيث أصيب أربعة أشخاص بجروح ورضوض بمختلف انحاء الجسم وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم بموقع الحادث بواسطة مجموعات الدفاع المدني ونقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى الملك المؤسس الحكومي لاستكمال العلاج .
ونوهت الى ضرورة أخذ احتياطات السلامة العامة في مجال الانشاءات والإلتزام بأدوات السلامة العامة وارتداء الملابس المخصصة لطبيعة العمل وكافة ما يلزم للوقاية من حدوث ضرر كبير عند وقوع أي حادث اثناء العمل في تلك المواقع وتثبيت أي شيء يتم العمل من خلاله خارج جسم البناء وضرورة تناول المياه باستمرار لتجنب عواقب ما قد يحدث من نقص للسوائل بالنسبة للعمال


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