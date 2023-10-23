محافظ العاصمة يوقف 70 شخصا شاركوا بأعمال شغب

وطنا اليوم:أوقف محافظ العاصمة ياسر العدوان 70 شخصا من مثيري الشغب، ممن أقدموا على إلقاء الزجاجات الحارقة إلحاق الضرر في الممتلكات العامة وغيرها، وذلك خلال تنفيذ عدد من الفعاليات الشعبية ولم يلتزموا بالقانون.

وقال مصدر مسؤول في تصريح إن الاجهزة الامنية، أحالت عددا من مثيري الشغب، وممن اعتدوا على رجال الأمن وأشعلوا النيران والحقوا اضرارا بممتلكات المواطنين، إلى القضاء ومحافظ العاصمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وتوقيفهم على خلفية إثارة الشغب سندا لأحكام قانون منع الجرائم.

واشار المصدر الى ان عددا من الموقوفين جرى تكفيلهم حسب الأصول وأخذ التعهدات اللازمة بحقهم لعدم تكرار أفعالهم.

وشهدت منطقة الرابية خلال تنفيذ فعاليات، اعتداءات على الممتلكات والمقدرات من كسر اشارات ضوئية.

بيان مديرية الأمن العام

وأكدت مديرية الأمن العام في بيان بوقت سابق، حرصها التام على الحفاظ على حقوق المواطنين وتمكينهم من التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية ووفقاً لأحكام القانون.

وقالت المديرية “نعبر عن أسفنا لما شهدناه أمس في منطقة الرابية من قبل فئة قليلة خرجت عن أهداف التجمع وقاموا بأعمال شغب وتعد على رجال الأمن العام باستخدام الزجاجات الحارقة وإلحاق الأضرار العامة والخاصة المواطنين لا ذنب لهم”، مؤكدة أن هذه الفئة لا تمثل غالبية المواطنين الملتزمين.

وأضافت أنه تم إلقاء القبض على أعداد منهم وأنه سيتم إحالتهم للمرجعيات القضائية المختصة، ومتمنية عدم تكرار مثل تلك المشاهد والتعاون التام مع رجال الأمن العام الذين يعطون الأولوية في علمهم لحماية المشاركين في المسيرات وتسهيل التعبير عن آرائهم وممارسة حقهم الدستوري والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي ومنع أي تعد عليه.

وأهابت مديرية الأمن العام بكل من يرغب بالمشاركة بهذه الوقفات، بالالتزام بالتعبير عن رأيه في إطار من القانون والتزام المواقع المحددة وعدم محاولة تجاوزها حفاظا على سلامتهم وعلى الأمن والسلم العام