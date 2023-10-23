الحكم على 4 متهمين ضربوا سائحا روسيا بسكين في عمان

وطنا اليوم:أصدرت محكمة جنايات عمان حكما بحق 4 متهمين، ضربوا سائحا يحمل الجنسية الروسية في عمان وسرقة أمواله، بعقوبات مشددة تراوحت ما بين الوضع بالاشغال المؤقتة تتراوح بين 10 سنوات إلى 20 سنة.

وجُرم المتهمون الأربعة خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي طلال عبيدات وعضوية القاضي عبد الحميد سحيمات، بجناية السلب 401/1 عقوبات المقترن بالإيذاء.

وحكمت المحكمة على المتهمة واثنين آخرين الوضع بالأشغال المؤقتة 10سنوات، وحكمت حكما مشددا على متهم رابع وضعه بالأشغال المؤقتة 20 سنة كونه مكرر لجريمته بالمعنى القانوني.

سلب وطعن

ووفق المحكمة، فإن المتهمة وبرفقتها أحد المتهمين قامت باستدراج السائح الروسي الى منطقة الساحة الهاشمية، إذ سارت معه يرافقها أحد المتهمين إلى أن تمكنت بحسب المخطط المتفق عليه سابقا بين المتهمين.

وقالت المحكمة إنه “وفور وصول المتهمة والسائح الروسي المجني عليه وأحد المتهمين إلى أحد الشوارع الفرعية المتفق عليها، قام المتهمين الآخرين بمواجهة السائح الروسي وضربه بسكين وسلب ما معه من مال وتركه ينزف”.

وبعدها “لاذوا بالفرار إلا أن الأجهزة الامنية تمكنت من تحديد هوية المتهمين الاربعة وإلقاء القبض عليهم”، وفق المحكمة