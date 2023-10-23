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تسريب رقم الهاتف الشخصي لرئيس الوزراء البريطاني على الإنترنت

منذ ساعة واحدة
epa10926949 A handout photo made available by Number 10 Downing Street shows British Prime Minister Rishi Sunak (L) meeting Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (R) in Jerusalem, 19 October 2023. More than 3,400 Palestinians and 1,400 Israelis have been killed according to the Israel Defense Forces (IDF) and the Palestinian Health authority since Hamas militants launched an attack against Israel from the Gaza Strip on 07 October. Israel has warned all citizens of the Gaza Strip to move to the south ahead of an expected invasion. EPA/Simon Walker / No 10 Downing Street HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

وطنا اليوم:أفادت صحيفة Sun بأنه تم تسريب رقم الهاتف المحمول الشخصي لرئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، ونشره على الإنترنت.
وقالت الصحيفة: “تم نشر رقم الهاتف المحمول الشخصي لريشي سوناك، الذي استخدمه لفترة طويلة، على شبكة الإنترنت”.
وأشارت إلى أن صانعي المقالب نشروا على شبكات التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا لمكالمة هاتفية ورد المجيب الآلي لرئيس الوزراء.
وأكدت الصحيفة أن هذا هو الرقم نفسه الذي استخدمه سوناك لسنوات طويلة.
ونوهت بأن سوناك حصل على رقم منفصل جديد عندما وصل إلى السلطة.
وأضافت: “لكن الفيديو المنشور على الإنترنت يظهر أن الرقم السابق ما زال نشطا”


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