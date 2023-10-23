بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

ليلة مرعبة بفلسطين.. أكثر من 400 شهيد في غارات إسرائيلية على غزة خلال 24 ساعة

منذ 4 ثواني
ليلة مرعبة بفلسطين.. أكثر من 400 شهيد في غارات إسرائيلية على غزة خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:لا يزال الفلسطينيون رهينة قصف الاحتلال الإسرائيلي وانعدام مقومات الحياة، وسط ظلام دامس يخيم على قطاع غزة منذ 17 يوما.
الليلة الماضية وصفت بأنها الأعنف والأكثر رعبا، إذ تواصل طائرات الاحتلال الحربية بإلقاء عشرات الصواريخ والقنابل على المنازل فوق رؤوس أهلها وساكنيها دون انقطاع، ما أسفر عن 25 مجزرة، واستشهاد ما يزيد عن 400 فلسطيني، في ليلة أقرب إلى أن توصف بليلة “الرعب” والليلة الدموية.
الاحتلال دك منازل فلسطينيي القطاع بشكل مباشر دون تحذير وليس بغريب على وحشيته، في ظل انسلاخه عن الإنسانية والمواثيق والمعاهدات الدولية.
الاحتلال لم يكتف بطائراته الحربية، بل تزامن ذلك مع مدفعية الاحتلال المتمركزة على المناطق القريبة من الجدار الشرقي الفاصل لقطاع غزة، ما يطلق عليه “الحزام الناري” خاصة في المنطقة الشمالية الشرقية للقطاع، بإطلاق عدة صواريخ وقذائف في استهداف مباشر للبنية التحتية والمنازل ودور العبادة.
وزارة الصحة الفلسطينية، أكدت أن مجازر الاحتلال دمرت أحياء سكنية بشكل كامل ومسحتها عن خارطة قطاع غزة، في مشهد مؤلم وزيد من وطأة الحرب الوحشية.
وأشارت إلى أن مناطق مأهولة للسكان تحولت ركاما، و شطبت عائلات بشكل كامل من السجل المدني في عدد من مدن ومخيمات القطاع.
لا تزال الطواقم الطبية والدفاع المدني تقوم بعملها على أكمل وجه، وسط الصواريخ التي بدأت تعرف طريق القطاع الحزين منتشلة مئات الشهداء والجرحى، على وقع الصدمة التي باتت تسيطر على المشهد.

مئات الفلسطينيين تحت الأنقاض
وليس هذا فحسب، بل هناك المئات بين شهيد وجريح ما زالوا تحت أنقاض البيوت المدمرة بفعل بطش آلة الحرب القاسية، في ظل ظروف صعبة، يصعب حصرها.
الاحتلال لا يزال يتعمد استهداف الأحياء السكنية في قطاع غزة ما يؤدي إلى ارتقاء أعداد كبيرة في آن واحد، ولم تعد المستشفيات تتسع للجرحى، واتسعت كذلك ثلاجات الموتى فضلا عن الاستهداف المباشر للنظام الصحي.
وما يزيد العبء على المستشفيات، وجود مئات الأسر التي لجأت إلى المستشفيات كملاذ آمن لهم ولأطفالهم، إلا أنها لا تزال تبحث عن بصيص أمل أمام تحذيرات متتابعة من الاحتلال لقصف قد يطال المستشفيات التي عبثت بها سياسة غدر بائسة .
وكان طيران الاحتلال الحربي قصف، الليلة، محيط مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة، وكذلك محيط مستشفى القدس غرب غزة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:04

إسرائيل تعلن عن شرطين لإلغاء العملية البرية في غزة

09:02

لتضامنها مع فلسطين.. إسرائيل تحذف تونبرغ من المناهج الدراسية

08:58

انطلاق البث الموحد للإذاعات في الأردن لجمع التبرعات لصالح الأشقاء في غزة

08:55

انسحاب وكالات الأنباء العالمية من جنوب لبنان:عزلة أم تصعيد

06:55

دعاء لأهل غزة تحت القصف (اللهم سخر لهم ملائكة السماء وجنود الأرض)

06:37

لليوم الـ17 على التوالي.. إسرائيل تجدد قصفها على غزة

06:34

إسرائيل قررت دعم جهود إطلاق سراح الأسرى لدى حماس

06:34

بيان عسكري مصري يوضح حول القذيفة الاسرائيلية التي اصابت جنود مصريين

06:32

ابوزيد : الجيش الاسرائيلي يعاني من ضغوط عامل الوقت وعدم وضوح الرؤية السياسية و ضبابية هدف العملية البرية

06:27

الغرب يغش إسرائيل !!

06:26

فيديو / القطامين يوجه رسالة : KING DAVID

06:22

كواليس معركة “عمان” الدبلوماسية

وفيات
وفيات الجمعة 20-10-2023وفيات الخميس 19-10-2023وفيات الثلاثاء 17-10-2023وفيات الاثنين 16-10-2023وفيات الأحد 15-10-2023