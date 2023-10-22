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مدير تحرير وطنا اليوم لرؤيا : هناك ارتباك واضح في منظومة القرار الاسراىيلية ومعارك (asymmetric warfare) فاتورة التكاليف فيها باهضة

منذ ساعة واحدة
مدير تحرير وطنا اليوم لرؤيا : هناك ارتباك واضح في منظومة القرار الاسراىيلية ومعارك (asymmetric warfare) فاتورة التكاليف فيها باهضة

وطنا اليوم – قال مدير تحرير وطنا اليوم الكاتب والمحلل نضال ابوزيد تعليقا على التحضيرات للعملية البرية من قبل الجيش الاسرائيلي في غزة  يان عدم وضوح اهداف العملية خلق تضارب في الرؤيا بين الحكومة الاسرائيلي وبين العسكرية .

حيث يريد السياسين في اسرائيل انهاء وجود حماس وتأسيس نظام امني جديد في حين ان العسكرين يهدفون من العملية البرية تجريد المقاومة من قدراتها السياسية ، لانهم يدركون تمام بان الاجابة على سؤال مابديل عن حماس قد يكون صعبا نوعا ما .فيما يبدو وكما اشار ابوزيد الى ان المقاومة ايضا عطلت او اخرت انطلاق العملية البرية بعد قيامها باستخدام البعد الاعلامي بشكل ممتاز حققت من خلالها الرعب للعناصر المشاركة في العملية البرية .

حالة التحشد السياسة في اسرائيل هي الاخرى كما اشار ابوزيد ، ساهمت في تاخر انطلاق العملية التي يبدو انها قد تكون خلال هذا الاسبوع في ابعد تقدير ، لان حكومة نتنياهو اصبحت محرجة تمام امام المجتمع اليهودي بشكل عام .

واجاية على سؤال رؤيا اجاب ابوزيد لا يمكن للحكومة الا ان تدفع الى العملية البرية وقد صدر توجيه وضوء اخضر اصلا بذلك الا ان القرار اصبح بيد العسكريين لتحديد ساعة الصفر ، لان الحكومة الاسرائيل تدرك حجم الخسائر التي ستواجهها لكن التاخير يمكن وصفه محاولة لتعديل الخطط بما قد يؤخر او يقلل من هذه الخسائر.

واشار ابوزيد الى ان الصراع بين اسراىيل والمقاومة دخل بعد اعلامي واضح حيث باتت استخدام الماكنة الاعلامية من قبل المقاومة بشكل غير مسبوق استطاعت على مايبدو من خلالها كسب ود الشارع العربي وجزء من الغربي من خلال الترويج لعملية اطلاق الاسيرتين لدى المقاومة واعتقد ان المقاومة ستستمر باستخدام سلاح الاعلام والبيانات .

وحول ابرز ما تخشاه اسراىيل في غزة ، اجاب ابوزيد العقيدة التي تتمتع بها المقاومة وسلاح الكورنيت الذي ظهر في اكثر من مقطع مصور وهو صاروخ مقاوم للدروع روسي الصنع قادر على تدمير واعطاب دبابة الميركافا الاسرائيلية  ، واستخدمه حزب الله سابقا في 2006 في عملية عرفت بمقبرة الدبابات .

 


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