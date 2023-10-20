القبض على شخصين حاولا سلب محل صرافة على طريق المطار

وطنا اليوم:ألقت مرتبات البحث الجنائي بزمن قياسي القبض على شخصين حاولا سلب احد محال الصرافة على طريق المطار في العاصمة عمان باستخدام أداة حادة، وفق مصدر أمني.

وقال مصدر أمني، إن بلاغًا ورد فجر اليوم الجمعة حول محاولة السطو على المحل، إذ تحركت مرتبات الأمن العام للموقع، وتبين اصابة أحد الموظفين العاملين خلال مقاومته الشخصين اللذين حاولا سلب المحل.

وبين أنه جرى فتح تحقيق بالواقعة وجرى تحديد المشتبه بهما، لافتًا إلى أنه جرى ضبطهما وضبط الأداة الحادة والمركبة بعد نحو ساعتين