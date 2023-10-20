42 دولة تنضم لبث تلفزيون فلسطين السبت المقبل

وطنا اليوم: وافقت 42 دولة عربية وإسلامية وآسيوية على الانضمام إلى البث المشترك لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع التلفزيون الفلسطيني، بعد غد السبت، من الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت جرينتش ولمدة ساعة.

وذكر بيان صادر عن الاتحاد اليوم الخميس، أن القنوات والإذاعات ستنضم مع البث المباشر للتليفزيون الفلسطيني، وستكون هناك مداخلات لكبار الشخصيات السياسية والإعلامية والمسؤولين، وعلى رأسها الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، وعدد من المسؤولين عن البث الإذاعي والتلفزيوني، وفق ما أورده اتحاد وكالات أنباء منظمة التعاون الإسلامي (يونا) .

يذكر، أنه تم التنسيق بين اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني الوزير أحمد عساف، على تخصيص بعد غد السبت، في إطار دعم القضية الفلسطينية ومواجهة الانتهاكات الخطيرة للعدوان الإسرائيلي