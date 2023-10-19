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الأمن: العثور على سائحين في الطفيلة بعد جهود مضنية

منذ ساعة واحدة
الأمن: العثور على سائحين في الطفيلة بعد جهود مضنية

وطنا اليوم:بذلت وحدات مختلفة من مديرية الأمن العام، جهودا كبيرة قادتها للعثور على سائحين من جنسية أروربية ورد بلاغ بأنهما فُقدا بعد أن ضلا الطريق مساء الأربعاء في أحد المواقع الطبيعية بمحافظة الطفيلة.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فريق إنقاذ من الدفاع المدني تمكن من العثور على السائحين فجر الخميس، وكانا على بعد 23 كم من مركبتهما، وهي مسافة قطعها الفريق سيرا على الأقدام بسبب وعورة التضاريس، حتى وصلهما في أحد الوديان التي يقصدها الزوار لممارسة رياضة التجوال والمغامرة، وكانا بحالة صحية جيدة.
وأضاف أن فرق إنقاذ من الدفاع المدني بالتعاون والتنسيق مع قيادة إقليم الجنوب والشرطة السياحية، شاركت في عمليات البحث والإنقاذ، وبذلت جهودا مضنية شملت مساحات واسعة جرى البحث فيها إلى أن تم العثور عليهما وتأمينهما


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