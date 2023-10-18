الامن: ما زلنا نتعامل مع مثيري الشغب في الرابية

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن الأجهزة الأمنية المتواجدة في الاعتصام في منطقة الرابية لا تزال تتعامل مع مثيري الشغب.

وأكد في بيان، مساء الأربعاء، أنه سيتم التعامل مع مثيري الشغب وفقا لأحكام القانون، داعيا إلى الجميع إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات.

وبين أن الأجهزة الأمنية تعمل وفق أعلى درجات ضبط النفس