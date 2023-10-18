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الأمن العام: تعاملنا مع أعمال شغب وحرق ممتلكات في منطقة الرابية

منذ دقيقتين
الأمن العام: تعاملنا مع أعمال شغب وحرق ممتلكات في منطقة الرابية

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ عددا من الاشخاص في منطقة الرابية قاموا اليوم باعمال شغب وحرق والحاق اضرار مادية بعد ان غادروا المكان المخصص للفاعلية المقررة وحاولوا اللجوء لاحد الشوارع الفرعية الخلفية من أجل محاولة الوصول للسفارة مستخدمين الحجارة والزجاجات الحارقة .
وأهاب الناطق الاعلامي بالجميع التزام القانون والتعليمات الامنية والتعاون مع رجال الامن العام الموجودين بالميدان لحمايتهم وتأمين تعبيرهم السلمي عن ارائهم .
مقدماً شديد الأسف لتعرض عدد من رجال الامن العام للاصابة اثناء تعاملهم مع الشغب والخروج عن القانون، مؤكدا انه تم اسعافهم للمستشفى لتلقي العلاج وهم بحالات صحية مستقرة


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