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الصفدي: سنخاطب البرلمانات الدولية لتعرية المحتل وجرائمه في غزة

منذ ساعتين
الصفدي: سنخاطب البرلمانات الدولية لتعرية المحتل وجرائمه في غزة

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن المجلس سيخاطب البرلمانات الدولية لتعرية ممارسات الكيان المحتل في غزة وعموم الأراضي الفلسطينية، من أجل جلاء الصورة الحقيقية لما يجري من دمار وإجرام يستوجب الردع والوقف الفوري للحرب الغاشمة.
وأكد الصفدي أن ما قام به الاحتلال من قصف للمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، جريمة حرب نكراء، ستبقى وصمة عار على جبين الإنسانية وجبين المجتمع الدولي الذي ما زال يتعامل بازدواجية ويكيل بمكيالين، مؤكداً أن هذه الجرائم لن تزيد الأهل في غزة إلا صموداً، فأصحاب الحق هم الغالبون مهما طالت سنوات الظلم والقهر والدمار


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