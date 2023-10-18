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صناعة الأردن وعمان تدين العملية البربرية التي استهدفت مستشفى المعمداني في غزة

منذ ساعتين
صناعة الأردن وعمان تدين العملية البربرية التي استهدفت مستشفى المعمداني في غزة

الجغبير: الصمت أمام الجرائم في غزة يعد تواطؤًا مع الجلاد

الجغبير: نقف داعمين خلف قرار جلالة الملك عبدالله الثاني بإلغاء القمة الرباعية مع الرئيس الأميركي

الجغبير: لا يمكن للعالم أن يظل مكتوف الأيدي أمام بربرية الاعتداءات الصهيونية

وطنا اليوم:أدان رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن، فتحي الجغبير، بأشد العبارات العملية الصهيونية البربرية التي استهدفت ساحة مستشفى المعمداني في غزة، واصفًا هذا الاعتداء بأنه يمثل قمة الوحشية والانتهاك لحقوق الإنسان.

وقال الجغبير: “إن مثل هذه الجرائم تؤكد أننا أمام عدو لا يميز بين المدنيين والأطفال، ولا بين المرضى والطاقم الطبي، وهو عدو لا يعترف بالقيم الإنسانية ولا بقواعد القانون الدولي الإنساني.”

وأضاف الجغبير: ما حدث في مستشفى المعمداني ليس فقط انتهاكًا للقانون الدولي، ولكنه يشوه صورة الإنسانية، ويعرض السلم والأمان الإقليمي للخطر.

وتابع: نحن، في غرفتي صناعة عمان والأردن، نقف بجانب أهلنا في غزة، وندعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية لوقف هذا العنف الهمجي.”

وزاد قائلاً: نستنكر هذه الجريمة التي تمس قلب الإنسانية، ونؤكد أن الصمت أمام مثل هذه الأعمال يعد تواطؤًا مع الجلاد، ولا يمكن أن يظل العالم مكتوف الأيدي أمام هذا البربرية.

واختتم بقوله: “نقف خلف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وندعم قراره بإلغاء القمة الرباعية مع الرئيس الأميركي، مؤكدين على أهمية وضع حد لهذا العنف والتعدي الصهيوني الغاشم.”


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