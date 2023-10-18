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#عاجل جلسة طارئة لمجلس النواب ظهر الأربعاء

منذ 4 ساعات
#عاجل جلسة طارئة لمجلس النواب ظهر الأربعاء

وطنا اليوم:يعقد مجلس النواب الأردني، ظهر الأربعاء، وتحديدا الساعة الواحدة والنصف، جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة.
وقال مصدر نيابي، إن الجلسة ستناقش التطورات الخطيرة في ظل الحرب المتواصلة على غزة لليوم الـ 12 على التوالي.
ووفق المصدر، تأتي الجلسة عقب قصف الاحتلال الذي استهدف مستشفى المعمداني في غزة، وأدى لاستشهاد أكثر من 500 شخص، معظمهم أطفال ونساء


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