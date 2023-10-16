توجيه حكومي بإجراء دراسات لتأهيل طريق الكرك- الصافي وإنارة البحر الميت

وطنا اليوم:وجه وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، المعنيين في الوزارة لإجراء الدراسات اللازمة لإعادة تأهيل طريق الكرك-غور الصافي “الخرزة” وتنفيذ توسعة لطريق اللجون-الجديدة-الربة، إضافة لدراسة إنارة طريق البحر الميت من منطقة الفنادق وحتى نهاية الطريق جنوبا.

وأكد أبو السمن خلال استقباله لنائب رئيس مجلس محافظة الكرك “اللامركزية” وعدد من أعضاء المجلس، بحضور الوزير السابق حيا القرالة، وأمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات، حرص الوزارة على استمرارية التنسيق والتعاون مع الشركاء في مجالس المحافظات، بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وشدد أبو السمن، على ضرورة تسريع إجراءات أمر المباشرة في العطاءات التي تم إحالتها في محافظة الكرك وتوفير المخصصات اللازمة لها، موجها المعنيين في الوزارة إلى متابعة الإجراءات مع وزارة المالية لتحويل مخصصات تلك المشاريع إلى صندوق الوزارة بهدف دفع عملية الإنجاز في المشاريع وتجاوز المشاكل البريوقراطية التي قد تؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع.

كما أكد أبو السمن ضرورة الانتهاء من تنفيذ مشاريع المحافظة في قطاع الأشغال قبل نهاية هذا العام، وتقديم أشكال الدعم كافة للشركاء في المجلس.

من جهتهم ثمن أعضاء مجلس محافظة الكرك، الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في تنفيذ مشاريع المحافظة، وتأكيدها على ضرورة تكاتف الجهود المبذولة بين الجهات المعنية كافة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدوا أن الوزارة شريك استراتيجي للمجلس وساهمت في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية المهمة، مؤكدين أن التعاون القائم والمستمر بين الوزارة والمجلس سيساهم في تقديم افضل الخدمات للمواطنين والمستثمرين في الكرك.

يذكر أن الوزارة تنفذ حاليا 16 مشروعا لحساب مجلس محافظة الكرك، منها مشاريع طرق زراعية وقروية تشمل طرق تربط بين عدد من قرى وبلدات المحافظة ومشاريع انارة على طريق راكين وطريق سكا-البقيع ووطريق الكرك غور الصافي.

كما تنفذ الوزارة عددا من المشاريع الأخرى في مجال المياه والبيئة ومقرات اندية رياضية اضافة الى مشاريع القطاعين التربوي والصحي