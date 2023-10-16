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مبيضين : لا أحد يزاود على أحد وعلى المواطن الأردني أن يخرج إلى الشارع ويساند غزة

منذ ساعة واحدة
مبيضين : لا أحد يزاود على أحد وعلى المواطن الأردني أن يخرج إلى الشارع ويساند غزة

وطنا اليوم:قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق باسم الحكومة، الدكتور مهند مبيضين: إن الجهد الدبلوماسي الأردني الرسمي لم يتوقف منذ بداية العدوان على غزة.
وشدد الوزير على أن إدانة الأردن للتصعيد على غزة بلغت أقصى مدى، وأن الموقف الأردني الرسمي والشعبي فيه تناغم واضح.
وقال الوزير مبيضين إنه ليس هناك إغلاق طرق أو تضييق على الأردنيين الذي يتظاهرون دعما لغزة في مختلف المحافظات، مشدداً في الوقت ذاته على أن التظاهر على الحدود مع فلسطين ممنوع نظرا لخطورة الوضع هناك، وتجنبا لإطلاق الاحتلال الرصاص على المتظاهرين.
وأشار إلى أن الحكومة سمحت التظاهر في أماكن محددة، بعيدا عن المناطق الحيوية كدوار الداخلية والرابع والسفارات، لعدم إغلاق الشوارع.
وقال مبيضين في تصريح : لا أحد يزاود على أحد، ويدعي بوجود تضييق أو أوامر بمنع التظاهرات دعما لغزة”.
وقال: على المواطن الأردني أن يخرج إلى الشارع ويساند غزة، وإلا لن يكون أردنيا صاحب نفس عروبي. لكن عليه ان يلتزم بالقانون ويتجنب المناطق المحظورة


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