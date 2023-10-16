ضبط 4 اعتداءات على خطوط مياه في الكرك

وطنا اليوم:كشفت مديرية الرقابة الداخلية في سلطة المياه بوزارة المياه والري عن تنفيذ حملة لضبط وإزالة الاعتداءات على الخطوط الرئيسية المزودة لمياه الشرب للمواطنين في مناطق لواء القصر والسلطاني في محافظة الكرك لاستخدامها لتعبئة صهاريج مخالفة لري مزارع.

وقالت المديرية، في بيان اليوم الاثنين، إن الحملة جرى تنفيذها ضمن الجهود المتواصلة لحملة إحكام السيطرة على مصادر المياه في جميع المناطق، وبالتنسيق مع المنسق الأمني لدى الوزارة والكوادر الفنية بالتعاون مع شركة مياه العقبة ومديرية الفاقد في إدارة مياه الكرك.

وبالتفاصيل، أعلنت السلطة عن ضبط اعتداء على خط ناقل القطرانة لتزويد مزرعة في منطقة القصر، وضبط 3 اعتداءات أخرى على خط ناقل السلطاني لتعبئة صهاريج مخالفة، مؤكدة إزالة الاعتداءات وإعداد الضبوطات الخاصة بالوقائع