بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

ضبط 4 اعتداءات على خطوط مياه في الكرك

منذ ساعة واحدة
ضبط 4 اعتداءات على خطوط مياه في الكرك

وطنا اليوم:كشفت مديرية الرقابة الداخلية في سلطة المياه بوزارة المياه والري عن تنفيذ حملة لضبط وإزالة الاعتداءات على الخطوط الرئيسية المزودة لمياه الشرب للمواطنين في مناطق لواء القصر والسلطاني في محافظة الكرك لاستخدامها لتعبئة صهاريج مخالفة لري مزارع.
وقالت المديرية، في بيان اليوم الاثنين، إن الحملة جرى تنفيذها ضمن الجهود المتواصلة لحملة إحكام السيطرة على مصادر المياه في جميع المناطق، وبالتنسيق مع المنسق الأمني لدى الوزارة والكوادر الفنية بالتعاون مع شركة مياه العقبة ومديرية الفاقد في إدارة مياه الكرك.
وبالتفاصيل، أعلنت السلطة عن ضبط اعتداء على خط ناقل القطرانة لتزويد مزرعة في منطقة القصر، وضبط 3 اعتداءات أخرى على خط ناقل السلطاني لتعبئة صهاريج مخالفة، مؤكدة إزالة الاعتداءات وإعداد الضبوطات الخاصة بالوقائع


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:10

توجيه حكومي بإجراء دراسات لتأهيل طريق الكرك- الصافي وإنارة البحر الميت

16:04

النواب يحسم قراره بعقد جلسة عادية ويتراجع عن مقترح لتنفيذ وقفة تضامنية

15:44

بعد تعثر الاتفاق على فتحه.. تكدس شاحنات المساعدات عند معبر رفح

15:29

ما بين السوشال ميديا ونيويورك /5

15:23

مبيضين : لا أحد يزاود على أحد وعلى المواطن الأردني أن يخرج إلى الشارع ويساند غزة

14:53

أحداث غزَّة وغلافها .. كيف قتلت تغطيات إعلام غربي غير مهنية ومضلِّلة طفلًا فلسطينيًا بأمريكا؟

14:50

مجلس الأعيان يقدم دعما ماليا لغزة بقيمة 50 ألف دينار

14:47

تدمير حماس غير واقعي .. ما الذي يراه إيهود باراك ولا يراه نتنياهو

14:39

جامعة البترا تبدأ الفصل الدراسي بوقفة تضامنية دعمًا لصمود غزة

14:36

الملك : على المجتمع الدولي وقف الحرب على غزة ومنع توسعها إلى الضفة والمنطقة

14:10

حزب إرادة يدعو الشعب الأردني لوقفة تضامنية الجمعة في الكرك

14:08

تفكير بنقل المستشفى الميداني الأردني تسهيلا على اهالي غزة

وفيات
وفيات الاثنين 16-10-2023وفيات الأحد 15-10-2023والد مدير وحدة إعلام الجامعة الأردنية محمد واصف في ذمة اللهعشيرة الحموري وأقربائهم وأنسبائهم تنعى المرحوم بأذن الله تعالى المهندس بسام محمود عبده الحموري (ابو محمود)وفيات الخميس 12-10-2023