تفكير بنقل المستشفى الميداني الأردني تسهيلا على اهالي غزة

وطنا اليوم:قال قائد المستشفى الميداني الأردني/غزة 76 العقيد ثائر الخطيب، الاثنين، إنّ الأردن يفكر بنقل المستشفى من موقعه الحالي إلى موقع آخر أكثر أمانا لتسهيل وصول أهالي قطاع غزة له.

وأضاف الخطيب، أن السبب الرئيس للتفكير بنقل المستشفى الميداني الأردني في غزة بعد تعرض الطرق المؤدية إليه إلى أعمال قصف أعاقت وصول المراجعين في غزة.

ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بالإبقاء على المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة والاستمرار في عمله ليكمل مسيرته الخدماتية وإسناده للمنظومة الصحية في علاج الجرحى والمرضى، وفق ما أكد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إنّ المستشفى الأردني في غزة سيبقى قائماً وشاهداً على الالتزام الأردني تجاه أهلنا وأشقَّائنا الفلسطينيين في قطاع غزَّة.

ووجهت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، الشكر لجلالة الملك عبد الله الثاني على توجيهاته السامية والمشرفة لإبقاء المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، رغم ما تعانيه المستشفيات في القطاع المحاصر جراء القصف الإسرائيلي