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بنك ABC في الأردن يواصل دعمه لجمعية عملية الابتسامة في الأردن‎

منذ ثانيتين
بنك ABC في الأردن يواصل دعمه لجمعية عملية الابتسامة في الأردن‎

وطنا اليوم:في إطار برامج مسؤوليته المجتمعية المتعلقة بدعم الخدمات الصحية، فقد واصل بنك ABC في الاردن دعمه لجمعية الابتسامة الاردنية إيماناً منه بأهمية رسالة وأهداف الجمعية التي تُعنى بتوفير الرعاية الصحية الشاملة وتقديم أفضل خدمات طبية للمرضى الذين يعانون من تشوهات خلقية مثل الشفة الارنبية وشق سقف الحلق و الحروق.
وتأتي مبادرات دعم الخدمات الصحية ضمن أولويات البنك في المسؤولية الاجتماعية لذلك يحرص البنك دوما على الاستمرار في دعم الجمعيات التي تقدم الخدمات الطبية والصحية لتعزيز جهودهم وتحقيق أهدافهم المتمثلة بتوفير الرعاية الصحية وتعزيز حصول كل مريض على الرعاية الصحية اللازمة.
إن جمعية عملية الابتسامة الأردن قد تأسست عام 2004 كجمعية إنسانية غير ربحية، ومنذ ذلك الوقت قامت الجمعية بتنفيذ العديد من الحملات الطبية والعمليات الجراحية المجانية للأطفال الذين يعانون من حالات الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق والحروق من جميع- أرجاء الأردن بالاضافة الى أطفال من فلسطين والعراق وسوريا.
ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين والأردن.


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