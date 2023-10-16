بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

جيش الاحتلال يفعل خطة لإجلاء سكان 28 مستوطنة قرب الحدود مع لبنان

منذ ساعة واحدة
A Lebanese soldier monitors the border area with the northern Israeli town of Metula on October 8, 2023, after Lebanon's Hezbollah and Israel said they traded cross-border fire. - Hezbollah said it carried out Sunday's assault "in solidarity" with a large-scale air, sea and land attack Hamas launched the day before against Israel, in a dramatic escalation of the Israel-Palestinian conflict. (Photo by Mahmoud ZAYYAT / AFP)

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تفعيل خطة لإجلاء سكان 28 مستوطنة ممن يعيشون على مسافة تصل إلى 2 كم من الحدود مع لبنان.
وقال عبر موقعه الإلكتروني: “تعلن هيئة الطوارئ الوطنية في وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي عن إطلاق خطة لإجلاء سكان الشمال، الذين يعيشون على مسافة تصل إلى كيلومترين من الحدود اللبنانية”.
وأضاف: “قد تمت الموافقة على الخطة من قبل وزير الدفاع يوآف غالانت. وأبلغت قيادة الشمال رؤساء المجالس بالقرار قبل قليل. وستتم إدارة البرنامج من قبل السلطات المحلية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع”.
وأوضح أن المستوطنات المشمولة بخطة الإجلاء يبلغ عددها 28، وهي: رجير، ديشون، كفار يوفال، مرغليوت، ميتولا، أفيفيم، دوب، معيان باروخ، برعام، منارة، يفتاح، ملكيا، مشغاف عام، ياراون، دفنا، عرب العرامشة، شلومي. ناتوا، يعارا، شتولا، ماتات، زرعيت، شوميرا، بتسات، أدميت، روش هنكارا، كفار جلعادي وحنيتا.
يذكر أن التوترات على الحدود بين لبنان وإسرائيل بدأت منذ انطلاق عملية “طوفان الأقصى” يوم السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن “حزب الله” اللبناني “استشهاد 3 من عناصره” جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.
هذا، وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها حزب الله اللبناني من عواقب التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر.
كما حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إيران و”حزب الله” اللبناني من التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:48

وفاة ستيني بحادث تدهور في الكرك

10:26

استمرار فتح جسر الملك حسين حتى مغادرة 2000 مسافر

10:15

الحبس سنة لموظفين في أمانة عمان لأخذهما 800 دينار من مراجع

10:06

بعد أنباء عن اتفاق مؤقت.. نتنياهو ينفي وجود هدنة في غزة

09:40

تجار الألبسة يجمعون ربع مليون دينار دعما لأهل غزة

09:37

تغير وجه المنطقة: حرب شاملة ام سلام شامل

09:33

الأمم المتحدة تحذر : الشرق الأوسط على حافة الهاوية

09:27

تحذيرات من نفاد احتياطي الوقود بمستشفيات غزة خلال 24 ساعة

09:20

بسبب اعتناقهم الإسلام.. جريمة بشعة في أمريكا تودي بحياة طفل فلسطيني

09:13

#عاجل القاهرة وتل أبيب وواشنطن يتفقون على وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة

08:59

ارتفاع عدد القتلى جيش الاحتلال المُعلن إلى 291

07:18

اصعب ليلة تمر على اهالي غزة

وفيات
وفيات الأحد 15-10-2023والد مدير وحدة إعلام الجامعة الأردنية محمد واصف في ذمة اللهعشيرة الحموري وأقربائهم وأنسبائهم تنعى المرحوم بأذن الله تعالى المهندس بسام محمود عبده الحموري (ابو محمود)وفيات الخميس 12-10-2023وفيات الأربعاء 11-10-2023