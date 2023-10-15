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6 إصابات في حريق مطعم بالأغوار الشمالية

منذ دقيقتين
6 إصابات في حريق مطعم بالأغوار الشمالية

وطنا اليوم:أصيب 6 أشخاص بحروق مختلفة، اليوم الأحد، جراء حريق أحد المطاعم بمنطقة الكريمة بلواء الأغوار الشمالية.
وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح، الدكتور مؤيد الشكور لوكالة الأنباء الأردنية إن كوادر الدفاع المدني تعاملت مع الإصابات وتم إخلاؤها إلى المستشفى.
وأضاف أنه جرى تحويل 4 حالات من المصابين إلى مستشفيي الأميرة بسمة والبشير الحكوميين، وحالتهم العامة سيئة، فيما جرى إدخال حالتين للعلاج في المستشفى بحالة متوسطة


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