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مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء يزور المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة

منذ دقيقة واحدة
مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء يزور المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة

وطنا اليوم:زار مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات اليوم الأحد، المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة، لتعزيز وتوسيع التعاون بين الجانبين وإضافة مشاريع وبرامج مشتركة تواكب المستجدات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد مهيدات على الدور التشاركي للمؤسسة مع المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في مختلف المجالات المشتركة لا سيما في مجالات الفحوصات المخبرية والمشاركة في اللجان الفنية وتبادل الخبرات والتدريب، مبدياً الاستعداد التام لتقديم أي دعم ممكن في سبيل تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك.

وأشار مدير المختبرات العسكرية العقيد الركن خضر محمد الداودية إلى أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء من الجهات الرائدة والمرجعية التي تستفيد المختبرات العسكرية من خبراتها واسعة النطاق، مشيداً بالتشاركية والتكاملية المستمرة بين الجانبين.

وبين مدير المختبرات أن المؤسسة العسكرية مفتوحة على جميع مؤسسات الدولة وأن سياسة المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة، تتمثل بتقديم رقابة نوعية مميزة للمواد الغذائية والكيماوية والنسيجية التي تخضع للفحوصات المخبرية، من خلال تطبيق المواصفات القياسية الأردنية والدولية والمواصفات القياسية العسكرية الأردنية.

وفي ختام الزيارة قدم مدير المختبرات درعاً للدكتور مهيدات تكريماً وتقديراً للتعاون المستمر بين الجانبين.


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