صحة غزة تعلن انهيار المنظومة الصحية وتطلق نداء استغاثة عاجل لدول العالم

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، عن انهيار قدرات المستشفيات أمام “مجازر الاحتلال الاسرائيلي”.

وطالبت الوزارة بإرسال وفود طبية من كافة التخصصات لإنقاذ جرحى العدوان الاسرائيلي

جاء ذلك وفق ما أوردت الوزارة في منشور عبر صفحتها في فيسبوك نقلا عن المتحدث باسمها أشرف القدرة.

وقال القدرة، إن “المستشفيات باتت تلفظ أنفاسها (الأخيرة) أمام المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة”.

وفي منشور لاحق، أوردت الوزارة رقمًا خاصًا للتواصل مع المتحدث باسمها “في فترة الطوارئ وتعطل شبكة الاتصالات”، علمًا أن إسرائيل تعزل القطاع عن العالم من خلال قطع الكهرباء وشبكة الإنترنت عن سكانه منذ 9 أيام

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، أشرف القدرة، إن الوزارة تحصي كل 5 دقائق شهيد جراء القصف الصهيوني على القطاع.

وأوضح القدرة في تصريحات صحفية، اليوم الاحد، إن خطوات الاحتلال هي حكم بالإعدام على سكان القطاع.

وبين أن مستشفيات غزة لا تجد الوقود لتشغيلها ولا تستطيع مواكبة أعداد المصابين