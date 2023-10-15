الأونروا تحذر: نقص المياه في غزة مسألة حياة أو موت

وطنا اليوم:حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من أن نقص المياه في غزة أصبح مسألة حياة أو موت لأكثر من مليوني إنسان.

وشددت الوكالة في بيانها على ضرورة وصول الوقود بشكل عاجل إلى غزة.

وقال فيليب لازاريني المفوض العام للـ”أونروا”: “في جميع أنحاء قطاع غزة، يتعرض أكثر من مليوني شخص للخطر بسبب نقص المياه. لقد أصبحت مسألة حياة أو موت هذا أمر ضروري ويجب تسليم الوقود إلى غزة على الفور لتوفير المياه لمليوني شخص”.

وتؤكد الوكالة أن قطاع غزة يعاني من نفاد المياه النظيفة بعد توقف محطة المياه وشبكات المياه العامة عن العمل.

ويضطر الناس إلى استخدام المياه الملوثة من الآبار، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

وتابع: “نحن بحاجة ماسة إلى إيصال الوقود إلى غزة. فالوقود هو الطريقة الوحيدة لتزويد الناس بمياه الشرب الآمنة. وإذا لم يتم ذلك، سيبدأ الناس في الموت بسبب الجفاف الشديد، بما في ذلك الأطفال وكبار السن والنساء. المياه باتت الآن طوق النجاة الأخير المتبقي. أدعو إلى الرفع الفوري للحصار المفروض على المساعدات الإنسانية”.

وقالت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، تمارا الرفاعي، الأحد، إن النقص الحاد في المياه النظيفة في غزة يشكل الكارثة والتحدي الأكبر بالنسبة للوكالة.

وناشدت الرفاعي كل من يستطيع الضغط من أجل إدخال المساعدات إلى غزة أن لا يتوانى في اتخاذ هذه الخطوة.

“ما ينقله لي زملائي المتواجدين حاليا في رفح أن هناك عشرات الآلاف بل مئات الآلاف ممن نزحوا إلى بيوتهم في شمال القطاع إلى مدارس ومنشآت تابعة لوكالة الأونروا ليس لدينا اليوم لتغطية احتياجاتهم سواء من الطعام أو المواد الإنسانية لكن الأهم من ذلك الماء ونحن اليوم على حافة كارثة إنسانية بسبب عدم توفر ماء للشرب وبما أن للوكالة قدرة على تحلية المياه عن طريق محطتنا لكن ليس لدينا وقود حتى نشغل هذه المحطة سوف تنقطع مياه الشرب والمياه النظيفة قريبا وهذه أكبر مصيبة بالنسبة لنا” وفق الرفاعي

وعبرت الرفاعي عن خشيتها بسبب الاكتظاظ وعدم وجود مواد تنظيف ومياه نظيفة أن تبدأ الأوبئة بالانتشار، مؤكدة أن الحل الوحيد هو إدخال المساعدات، لتوفير ماء نظيف، وعدم استهداف المدنيين عموما