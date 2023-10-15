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حزب الله ينعى مقاتلا ثانيا قتل باشتباكات السبت

منذ 53 ثانية
حزب الله ينعى مقاتلا ثانيا قتل باشتباكات السبت

وطنا اليوم:نعى حزب الله اللبناني مقاتلا ثانيا استشهد في الاشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت.
ويشهد جنوب لبنان اشتباكات بين عناصر حزب الله وجيش الاحتلال ومحاولات تسلل إلى من لبنان منذ بدء عملية طوفان الأقصى في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.
وأعلنت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، من جهتها، مقتل 3 عناصر لها من المخيمات الفلسطينية في لبنان في مواجهات السبت على الحدود الجنوبية وهم أحمد عثمان (عين الحلوة)، يحيى عبد الرازق (عين الحلوة) وصهيب كايد (وادي الزينة).
وتبنت “القسام” في بيان الأحد عملية التسلل التي نُفّذت من لبنان، وأعلنت أن ثلاثة من مقاتليها قُتلوا بعدما تمكنوا من “النفاذ داخل” كيان الاحتلال.
وقالت “كتائب القسام” إن مجموعة من مقاتليها “تمكنت من تفجير السياج الحدودي واستهداف دشمة المراقبة والنفاذ داخل فلسطين المحتلة (…) واشتبكت مع العدو بمساندة نارية من الأسلحة المتوسطة وأوقعت فيه الخسائر”، موضحة أنّ طائرات إسرائيلية استهدفت المقاتلين “أثناء الاشتباك”، ما أدّى إلى مقتلهم


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