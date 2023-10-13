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جيش الاحتلال يعلن تنفيذ عملية توغل بري في قطاع غزة

منذ ساعة واحدة
جيش الاحتلال يعلن تنفيذ عملية توغل بري في قطاع غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال، الجمعة، أن قواته البرية والمدرعة داهمت قطاع غزة “في الـ24 ساعة الماضية”، قبيل هجوم برّي متوقع على القطاع المكتظ بالسكان.
وجاء في بيان الجيش: “على مدى الـ24 ساعة الماضية، نفذت قوات الجيش الإسرائيلي مداهمات محلية داخل أراضي قطاع غزة” للبحث عن “المقاومين” و”الأسلحة”
الى ذلك أكدت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، أن القاهرة ترفض مطالبة الجيش الإسرائيلي لسكان غزة بمغادرة منازلهم والتوجه جنوبا.
وأكد بيان للخارجية المصرية على أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.


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