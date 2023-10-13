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الأردن : قلقون من تمدد الصراع إلى الضفة ولبنان

منذ ساعة واحدة
الأردن : قلقون من تمدد الصراع إلى الضفة ولبنان

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الجمعة، إن الأردن قلق من تمدد الصراع إلى الضفة الغربية ولبنان.
وأضاف الصفدي في تصريحات نقلتها عنه شبكة “CNN” أن المنطقة الآمنة في غزة يجب أن تكون داخل القطاع.
وأكد أنه لا يمكن أن يتم تهجير سكان القطاع.
وأشار الصفدي إلى أنه ركز خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، على كيفية الخروج من هذا الكابوس ونخفض التصعيد، وإيصال المساعدات إلى أهالي غزة
كما قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، الجمعة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول إنتاج واقع جديد في قطاع غزة، ووضعهم أمام خيارين: الموت تحت الدمار أو الرحيل.
وتحدث مبيضين عن عدم وجود عقلانية لدى جيش الاحتلال الذي يشن غارات غير إنسانية على مواطني غزة.
وقال إن أكثر المطالب إلحاحا من الأردن كان فتح ممرات آمنة لإيصال إمدادات إلى مواطني غزة، والمهمة الآن هي إقناع الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل بالسماح بممرات آمنة لتخفيف الضغط على الفلسطينيين.
وأشار إلى أن الأردن ينجح في عقلنة الخطاب الأوروبي لدى بعض القادة، والموقف الأردني واضح منذ بدء الأزمة والجهود التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني والاتصالات واللقاءات هي في ذات السياق.
وتحدث عن ضرورة خفض التصعيد والدعوة الأردنية لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.


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