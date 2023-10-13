وزير اتصالات الاحتلال يقرر إيقاف خدمات الإنترنت عن قطاع غزة

وطنا اليوم:أعلن وزير اتصالات في حكومة الاحتلال شلومو كاراي عن قرار إيقاف كل خدمات الإنترنت عن قطاع غزة ابتداءً من السبت، اعتباراً من الساعة 00:00 يوم 14/10/2023.

الى ذلك قال رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الجمعة، إن إسرائيل ترتكب “إبادة جماعية” في قطاع غزة، وتواصل قصف القطاع.

وأضاف اشتية خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر رئاسة الوزراء في رام الله: “أهلنا في غزة يتعرضون لإبادة جماعية وغزة باتت منطقة منكوبة”

هذا وتواصل قوات الاحتلال عملية عسكرية مكثفة ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة الغارات العنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفر عن سقوط مئات الشهداء ومئات الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.

وفي حين، تتواصل عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، لليوم السابع على التوالي، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة