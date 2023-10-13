نلتقي في القدس أو الجنة.. استشهاد الفنان الفلسطيني علي نسمان بقطاع غزة

وطنا اليوم:استشهد الفنان والناشط الفلسطيني علي نسمان “35” عاما، الجمعة، في قصف استهدف عدة مناطق في قطاع غزة.

وعرف عن الفنان نسمان، بتوثيق جرائم الاحتلال في غزة عبر جهاز هاتفه و ينشط في الحديث عن هموم المواطنين و عدوان الاحتلال من خلال صفحاته لمواقع التواصل الاجتماعي

وكان الفنان الفلسطيني علي نسمان، قد كتب عبر حسابه الشخصي بموقع “إكس”، قبل ساعات من استشهاده: “لا زلنا نرابط، وسنظل نرابط، إما النصر وإما الشهادة، ورحم الله السابقين، وثبت المجاهدين”.

وسبق تلك التغريدة، بالكتابة عبر حسابه بموقع “إكس”: “أصدقائي.. ثقة بالله ورحمته.. إذا انقطعنا عنكم؛ فسنلتقي إما في القدس أو الجنة”.

وعلي نسمان هو فنان كوميدي ساخر شارك في عدة أعمال درامية تلفزيونية وشارك بالعديد من الأعمال والمسلسلات الفنية الدرامية الفلسطينية وأغاني المونولوج، وقبل ان يتوقف عن هذا النشاط بسبب اشتداد الحصار