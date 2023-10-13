أنباء عن إسقاط طائرة حربية مقاتلة لسلاح الجو الإسرائيلي في غزة

وطنا اليوم:افادت وسائل اعلام اجنبية أن هناك أنباء عن إسقاط مقاتلة إسرائيلية من نوع أف 16 في أجواء قطاع غزة، كما نشر ناشطون فيديوهات تحدثوا فيها عن رصدهم إصابة مقاتلة وهبوط طيارها بالمظلة.

وأضافت أنه يجري حاليا التأكد من المصادر الرسمية في القطاع من حقيقة هذه الأنباء.