أبو عبيدة : العدو أضعف وأجبن من أن يهجر شعبنا من دياره مرتين

وطنا اليوم:قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إنه “تم قصف حشود من العدو شرق بئيري بدفعة صاروخية”.

وأكد أبو عبيدة أن مطار بن غوريون تعرض للقصف من قبل المقاومة الفلسطينية، مضيفا” لا يزال في جعبتنا الكثير”.

وبين أبو عبيدة أن “العدو أضعف وأجبن من أن يهجر شعبنا من دياره مرتين”، مشيرا إلى أنه وجه 150 صاروخا على عسقلان و50 على سديروت، منذ صباح الجمعة.

وعقب على تهجير الغزيين إلى جنوب القطاع بأمر من جيش الاحتلال، وقال “أقول للاحتلال إن الهجرة ليست موجودة في قاموسنا إلا لمدننا المحتلة”، مؤكدا أن الاحتلال يمارس حربا نفسية لاصطناع نصر زائف.

صراع مع العدو

وصرح أبو عبيدة الخميس، قائلا “إن وتيرة التنسيق مع محور المقاومة ازدادت وتطورات في ما يتعلق بمستقبل الصراع مع العدو”.

وأضاف “أن معركتنا الحالية ابتدأت من حيث انتهت عملية سيف القدس التي وحدت الساحات الفلسطينية”.

ولفت إلى أن المعركة يجب أن يكون عنوانها الأقصى والقدس وأدخلنا فيها ملف الأسرى.

“كنا حريصين على إخفاء النوايا والتدريبات والتحركات قبيل تنفيذ طوفان الأقصى”، بحسب أبو عبيدة.

وأوضح الناطق باسم كتائب القسام: “وضعنا خططا مكثفة لتدريب القوات لتكون قادرة على تنفيذ المهام بكفاءة وخطة دقيقة لاستدعاء 3 آلاف مقاتل للمعركة و1500 لعمليات الدعم والإسناد”.

طوفان الأقصى

وتتواصل لليوم السابع على التوالي عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس السبت، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة الغارات العنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفر عن سقوط مئات الشهداء ومئات الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية