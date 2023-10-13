جيش الاحتلال يلقي منشورات تطالب سكان غزة بإخلاء منازلهم فورا

وطنا اليوم:ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، منشورات تطالب سكان قطاع غزة بإخلاء منازلهم فورا.

وأبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأمم المتحدة الخميس، بوجوب أن ينتقل جميع سكان شمال قطاع غزة، البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة، إلى جنوب القطاع خلال 24 ساعة.

وقالت الأمم المتحدة إنها طلبت من الاحتلال إلغاء قرار إخلاء شمال قطاع غزة من سكانه

الى ذلك قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، إياد البزم، اليوم الجمعة، إن “كل شيء مستهدف أمام الصواريخ التي تنهمر من الجو والبحر ومدفعية الاحتلال بشكل متواصل على مدار سبعة أيام على رؤوس المواطنين في القطاع”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقده بمدينة غزة، “نقول للمواطنين في شمال غزة ومدينة غزة أثبتوا في منازلكم وأماكنكم فإن الاحتلال بارتكاب المجازر بحق المدنيين يريد أن يهجرنا مرة أخرى عن أرضنا ولن تتكرر هجرة عام 1948 مرة أخرى بل سنعود لأرضنا مجدداً”.

ودعا البزم أبناء الشعب الفلسطيني وكل العرب والمسلمين في كل مكان إلى التحرك لنصرة أهلنا في غزة، نناشد العالم كله التحرك فوراً لإنقاذ شعبنا المحاصر في القطاع.