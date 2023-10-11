العثور على7 أفاعي في مسجد بجرش خلال 48 ساعة

وطنا اليوم:أعلنت لجنة رعاية مسجد العمري/ الكتة في جرش انه تم العثور على 7 أفاعي خلال 48 ساعة الماضية بأوقات مختلفة داخل المسجد، خلال أعمال الصيانة التي تقوم بها اللجنة.

وفي الكتاب تم اغلاق المسجد لمدة 3 ايام، بعد التواصل مع الدفاع المدني لتعقيم المسجد بمواد طاردة للافاعي حفاظاً على سلامة المجاورين ورواد المسجد وضمان عدم وجود أي أفاعي داخل المسجد أو في محيطه.

من جانبها أعلنت مديرية أوقاف جرش انه سيتم إعادة فتح المسجد بعد الانتهاء من أعمال التعقيم، متأملة من سكان المنطقة والمجاورين للمسجد تفهم القرار الذي جاء من منطلق الحفاظ على السلامة العامة وعدم القلق او الخوف لدى المصلين، وبالتنسيق مع الدفاع المدني وبلدية المعراض.

خبير الأفاعي ياسين الصقور كشف ان الأفاعي التي تم العثور عليها “بقلاوية غير سامة”.

وأبدى الصقور “امتعاضه” بعد قتل الافاعي،لانها غير سامة وكان من الممكن اصطيادها واخراجها من المسجد بسهولة