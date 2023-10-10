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مسيرات حاشدة في العديد من المحافظات نصرة للمقاومة والأقصى

منذ 4 ثواني
مسيرات حاشدة في العديد من المحافظات نصرة للمقاومة والأقصى

وطنا اليوم:انطلقت في وسط البلد في عمّان، مساء الثلاثاء، مسيرة لدعم فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة حيث تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على القطاع.
ورفع المشاركون في المسيرة التي انطلقت من أمام المسجد الحسيني، العلمين الأردني والفلسطيني، وجاءت المسيرة بتنظيم فعاليات شبابية وشعبية.
وطالب مشاركون في الوقفة الاحتجاجية الأخرى بساحة مسجد الكالوتي في العاصمة عمان، مساء الثلاثاء ، كما طالب المشاركون بالوقفة، بتحرك جاد من الدول العربية والإسلامية، لوقف انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
كما خرجت مسيرات ووقفات تضامنية في مخيم البقعة بمحافظة البلقاء، وأخرى في وسط محافظة إربد.
ونظمت عشرات الوقفات الداعمة للقضية الفلسطينية في أنحاء مختلفة في الأردن
وتتواصل لليوم الرابع على التوالي عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس السبت، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية استشهاد 830 فلسطينيا وإصابة 4250 آخرين بجراح مختلفة


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