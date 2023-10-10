رسائل تهديد تصل إلى هواتف سكان عسقلان لمغادرتها

وطنا اليوم:أفاد مصدر بأن رسائل تهديد تصل إلى هواتف سكان عسقلان من المقاومة.

وأمهلت المقاومة الفلسطينية، الثلاثاء، سكان مدينة عسقلان المحتلة لمغادرتها قبل حلول الساعة الخامسة مساء.

وقالت المقاومة في بيان مقتضب لها، إنه “ردا على جريمة تهجير العدو لأهلنا وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة، فإننا نمهل سكان مدينة عسقلان المحتلة لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم، وقد أعذر من أنذر”