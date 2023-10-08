ضبط اعتداءات على خطوط مياه رئيسية في الشونة الشمالية وعين الباشا

وطنا اليوم:ضبطت أجهزة وطواقم وحدة الرقابة الداخلية في سلطة المياه، الأحد، اعتداءات على خطوط مياه رئيسية لتزويد منازل وتعبئة صهاريج مخالفة في مناطق الشونة الشمالية وعين الباشا، وفق ما ذكر بيان لسطلة المياه.

وأفاد بيان، أنه تم فصل الخط وتصويب الوضع واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة.

وقالت وحدة الرقابة الداخلية في بيانها،ى انه وبناء على المعلومات التي توفرت حول وجود اشتباه بوجود اعتداء في منطقة عين الباشا نتيجة تراجع كميات المياه المزودة للمواطنين، تم تنسيق الحملة مع إدارة المياه حيث تم ضبط و فصل اعتداءات عدد 2 في منطقة المرامل مسحوبة من الخط الناقل قطر 4 انش لتزويد منازل وتعبئة صهاريج واعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات القضائية لأستكمال التحقيقات واحالة القضية للقضاء .

وأشار البيان إلى أنه في منطقة الشونة الشمالية منطقة المنشية تم تنظيم حملة مع إدارة مياه الشونة وضبط اعتداءات على خط رئيسي لتزويد منازل بطريقة مخالفة حيث تم فصلها وتصويب الوضع واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة.

وشددت سلطة المياه انها لن تتهاون في القيام بواجبها تجاه الاخوة المواطنين وصون حقوقهم المائية كون هذه الاعتداءات تشكل احد اهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه