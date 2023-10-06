ارتفاع نسب إشغال الفنادق خلال عطلة نهاية الأسبوع

وطنا اليوم:تراوحت نسب إشغال الفنادق بجميع فئاتها التصنيفية في المملكة نهاية الأسبوع الحالي بين 74-94 ‎بالمئة، حيث بلغت في منطقة البحر الميت 94 بالمئة، والعقبة 79 بالمئة، البترا 76 بالمئة، عمان 74 بالمئة.

وقال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية الناطق باسمها حسين هلالات، إن أداء القطاع الفندقي سجل خلال الفترة الحالية في بعض مناطق بالمملكة ارتفاعاً ملحوظاً بنسب الأشغال خاصة في مدينة البترا، لافتاً إلى أن الفعاليات السياحية والفنية التي شهدتها المدينة كانت ركناً أساسياً في زيادة الإقبال عليها.

وأوضح، أن نسب الإشغال بفنادق 5 نجوم، بلغت في البحر الميت 90 بالمئة، العقبة 81 بالمئة، البترا 91 بالمئة، في حين بلغت في عمان 71 بالمئة.

وأشار هلالات، إلى أن نسب الإشغال لفنادق الفئات الأخرى توزعت كالتالي: البحر الميت: فئة 4 نجوم 98 بالمئة، العقبة : فئة 4 نجوم 79 بالمئة، 3 نجوم 76 بالمئة، أما البترا : 4 نجوم 74 بالمئة، 3 نجوم 63 بالمئة، عمان : 4 نجوم 81 بالمئة، 3 نجوم 70 بالمئة