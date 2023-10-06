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ولي العهد يساند صقور السلة بالنهائي الآسيوي: قلوبنا معكم

منذ ساعة واحدة
ولي العهد يساند صقور السلة بالنهائي الآسيوي: قلوبنا معكم

وطنا اليوم:ساند سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، المنتخب الوطني لكرة السلة في نهائي منافسات دورة الألعاب الآسيوية أمام نظيره الفلبيني.
ونشر سموه صورة عبر خاصية “ستوري انستقرام” لمنتخب السلة وعلق عليها: قلوبنا معكم يالصقور.
ونجح المنتخب الوطني في التأهل إلى المباراة النهائية وذلك في أعقاب فوزه في الدور نصف النهائي على حساب منتخب الصين تايبيه بنتيجة 90-71.
وكان المنتخب الوطني قد تأهل إلى أدوار خروج المغلوب وذلك بعد تصدر المجموعة الثالثة بـ 3 انتصارات على كل من تايلاند والبحرين والفلبين


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