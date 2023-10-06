اجتماع تنسيقي لرفع جاهزية القطاع السياحي في الشتاء

وطنا اليوم:عقدت وزارة السياحة والآثار، في مقر الوزارة، يوم امس الخميس، برئاسة أمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين، وبحضور مدير إدارة الشرطة السياحية العميد فراس الرشيد، ورئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر سهيل هلسه، ورئيس جمعية أدلاء السياح هاني مساعدة، ومدير عام جمعية الفنادق مصطفى كعوش، ومستشار جمعية المطاعم السياحية المهندس محمد المهنا، ومساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية هشام الشخاترة، اجتماعا تنسيقياً لرفع جاهزية واستعدادات السلامة العامة في القطاع السياحي خلال فصل الشتاء.

وقال أمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين، إن تحسين جودة الخدمات المُقدمة والمحافظة على سلامة المواطنين والسياح هي على رأس أولويات الوزارة، مشيراً الى أن هذا الاجتماع هو متابعة للاجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني الذي عقد في وزارة الداخلية مؤخراً.

وأكد، ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون المسبق ما بين الجهات المعنية لمواجهة أية أزمات قد تتسبب بتوقف النشاط السياحي وايجاد الحلول السريعة للتعامل مع مع الأحداث التي تطرأ خلال فصل الشتاء، الى جانب التعاون فيما بينها لإيصال الرسالة الى زوار المواقع السياحية والأثرية.

ولفت الى ضرورة توحيد الرسائل التوعوية والتحذيرية من خلال غرفة العمليات الرئيسية، والمتابعة المستمرة خلال فصل الشتاء للحالة الجوية ونشرات الطقس الصادرة من دائرة الارصاد الجوية، مبيناً أهمية إيصال الرسائل التحذيرية والتوعوية خلال الشتاء للسياح عبر موقع التذكرة الموحدة Jordan pass.

وبين الدكتور حجازين، أهمية الاستفادة من الدروس والتجارب بالأعوام الماضية، ومراجعة نتائج الإجراءات التي وضعت سابقاً وتحليلها وذلك معالجتها ضمن الإمكانات المتاحة، تجنباً لحدوث أي طارئ خلال فصل الشتاء الحالي.

وقال مدير ادارة الشرطة السياحية العميد فراس الرشيد، إن الإدارة تعمل وبشكل مستمر على الجاهزية الامنية للتغير المناخي، مشيراً الى أن الإدارة نظمت العديد من التمارين الوهمية لرفع جاهزيتها ومنها التمرين الوهمي الذي نظمته في البترا.

وأكد أن إدارة الشرطة السياحية تتواصل بشكل فعال ومستمر مع أدلاء السياح في الموقع السياحي، كما تتابع شروط السلامة العامة في المنشآت الفندقية.

من جهتهم، أكد رؤساء وممثلي الجمعيات السياحية، أهمية تعزيز الدور التشاركي بينهم وبين الجهات المعنية الأخرى، والعمل بروح الفريق لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والاستعدادات لمواجهة الظروف الجوية المرافقة لفصل الشتاء