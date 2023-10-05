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أميركي يسرق سيارة وبنكًا بصحبة طفل رضيع.. والنهاية صادمة

منذ 8 ثواني
أميركي يسرق سيارة وبنكًا بصحبة طفل رضيع.. والنهاية صادمة

وطنا اليوم:قالت الشرطة الأمريكية إن رجلا يشتبه في قيامه بسرقة سيارة في ولاية كونيتيكت وبداخلها طفل يبلغ من العمر 17 شهرا في المقعد الخلفي ثم سرقة بنك توفي بعد أن اصطدمت السيارة بشجرة.
وقالت السلطات إن الطفل كان مستيقظا ومستجيبا بعد الحادث الذي وقع في وندسور شمال هارتفورد.
وذكرت الشرطة في وندسور أنها تلقت بلاغا بعد الساعة التاسعة صباحا بقليل يوم الأربعاء يفيد بأن شخصا ما سرق سيارة من خارج المدرسة وكان بها طفل في المقعد الخلفي. بعد فترة قصيرة، تلقت الشرطة تقارير منفصلة عن عملية سطو على بنك واصطدام سيارة بشجرة.
وقال الضابط نيكولاس دالي في بيان إنه “بينما جمع الضباط المعلومات في كل موقع، أصبح من الواضح أن الحوادث الثلاثة مرتبطة ببعضها البعض”.
ولفتت الشرطة إلى أنها تعتقد أن المشتبه به سرق السيارة أمام المدرسة قبل أن يسطو على البنك، ثم هرب بعد ذلك واصطدم بالسيارة المسروقة وكان الطفل لا يزال بداخلها.
وقد تم إعلان وفاة المشتبه به، الذي لم يتم الكشف عن هويته، في مكان الحادث.
فيما نقلت والدة الطفل إلى مكان الحادث، ورافقت الطفل إلى المستشفى

 


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