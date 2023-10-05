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رئيس الأركان يزور شركة الاتصالات الأردنية (اورنج)

منذ ساعة واحدة
رئيس الأركان يزور شركة الاتصالات الأردنية (اورنج)

وطنا اليوم:زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الخميس، شركة الاتصالات الأردنية (أورانج)، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور شبيب عماري.
واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى شرحٍ مفصل قدمه الدكتور عماري، حول الخدمات التي تقدمها الشركة في مجال الاتصالات والشبكات وخطوط الانترنت، إضافةً إلى التطورات الحاصلة في مجال الاتصالات والأمن السيبراني.
وفي نهاية الزيارة، أبدى رئيس هيئة الأركان المشتركة إعجابه بالمستوى المتميز والتطور التكنولوجي الذي وصلت إليه الشركة.


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