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وزير الزراعة يعلن إربد عاصمة للزيتون للعام الحالي

منذ ساعتين
وزير الزراعة يعلن إربد عاصمة للزيتون للعام الحالي

وطنا اليوم:أعلن وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، الخميس، إربد عاصمة للزيتون للعام الحالي، مؤكدا أن القطاع الزراعي يقع في صلب اهتمام جلالة الملك.
وقال الحنيفات، إن وزارة الزراعة ومن خلال استراتيجية الزراعة تهدف إلى تعزيز الفرص التصديرية لزيت الزيتون، حيث دعمت صادرات زيت الزيتون بواقع 1 دينار لكل 1 كغ من الزيت، بالإضافة لحزمة من المشاريع الريادية التي عملت على الحصاد المائي لري أشجار الزيتون.
يشار إلى أن إنتاج الموسم السابق من زيت الزيتون بلغ 25 ألف طن، متوقعا زيادة نسبة الإنتاج هذا العام بنسبة 10-15% عن الموسم السابق.
فيما تبلغ احتياجات الأسواق المحلية قرابة 30 ألف طن، وحول اختيار اربد عاصمة لزيت الزيتون لعام 2023 قال الحنيفات، إن ذلك يتم وفقا لمحددات وأسس أهمها المساحات المزروعة وعدد الأشجار وكمية الثمار


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