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وزير المياه والري يستقبل السفيرة الأمريكية لدى المملكة

منذ 3 ساعات
وزير المياه والري يستقبل السفيرة الأمريكية لدى المملكة

وطنا اليوم:استقبل وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود، الخميس، السفيرة الأمريكية يائل لمبرت حيث تم استعراض سير العمل في عدد من المشاريع الممولة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID وخاصة مشاريع خفض الفاقد المائي والمشاريع الاستراتيجية المنوي تنفيذها خلال المرحلة القادمة لتحسين التزويد المائي في جميع مناطق المملكة .
وثمن وزير المياه والري عاليا الدعم المتواصل والمقدم من حكومة وشعب الولايات المتحدة الامريكية خاصة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID لتمكين قطاع المياه من تجاوز التحديات الكبيرة والحاجة الملحة لتنفيذ عدد من المشاريع التي تكفل تأمين كميات مياه إضافية وسد العجز المائي مثل مشروع الناقل الوطني والمشروع الوطني (NRW) خفض الفاقد والتي سيكون لها أكبر الاثر في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي .
وأشار المهندس ابو السعود ان الاردن مازال يواجه ظروفا مائية حرجة في ظل التغييرات المناخية وازدياد الطلب وتأثير موجات اللجوء وانعكاس ذلك على ارتفاع الاستخدامات المنزلية وبالتالي زيادة في المياه العادمة التي تنساب الى محطات معالجة مياه الصرف الصحي وارتفاع كلف التشغيل والصيانة على قطاع المياه .
من ناحيتها عبرت السفيرة الأمريكية يائل لمبرت عن سعادتها البالغة للتعاون البناء والمثمر بين الجانبين مؤكدة على استمرار واهتمام الولايات المتحدة في توسيع آفاق التعاون وتقديم كافة اشكال الدعم لقطاع المياه من خلال تقديم المساعدات خاصة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ( USAID) واكدت الدعم الكامل للاسراع بتنفيذ المشاريع المائية الاستراتيجية والتي ستسهم في تطوير الواقع المائي وتحسين خدمات الصرف الصحي


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