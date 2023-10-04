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حماة الزميل فارس خليفة في ذمة الله

منذ 54 ثانية
حماة الزميل فارس خليفة في ذمة الله

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )).
وطنا اليوم:ببالغ الحزن والاسى وقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره ننعى وفاة عمتي والدة زوجتي (ام محمد ) الغالية الطيوبه .. رحمها الله ورضي عنها وارضاها
إنا لله وإنا إليه راجعون ، رحمها الله وغفر لها وأدخله فسيح. جنانه.
حيث سيشيع جثمانها الطاهر من مسجد الهاشميه في لواء الموقر والدفن في مقبرة الهاشميه الجبر
تقبل التعازي في ديوان الجبر بعد صلاة العصر والعزاء ثاني وثالث يوم بعد صلاة العصر
انا لله وانا اليه لراجعون

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