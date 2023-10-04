المعونة الوطنية: المخصصات حوّلت إلى البنوك

وطنا اليوم:قالَ مساعد المدير العام للشؤون الفنية أيمن رباع، إنّه “تمّ تحويل كافة المخصصات لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية إلى البنوك، الثلاثاء، وأنّ بإمكانهم الحصول عليها عبر الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية والصرافات الآلية”، مشيرًا إلى أنّ “عدد الأسر المنتفعة يبلغ 220 ألف أسرة، وتم تحويل المخصصات إليها على دفعات منذ الخميس الفائت 28 من سبتمبر (أيلول)”.

ولفت رباع إلى وجود “اتفاقية ما بين الصندوق والمحافظ والبنوك، لوزيع المخصصات في الأول من كل شهر”، موضحًا أنّ “التأخير الذي حصل هذا الشهر؛ يعود لوجود مشروع دمج ما بين برنامج المعونات المالية الشهرية وبرنامج الدعم النقدي الموحد، الذي كان يحتاج إلى دقة في عملية الترحيل للتأكد من قيمة المعونة وفعالية الحسابات البنكية”.

وأشار رباع إلى أنّ “قوائم المحافظ الإلكترونية أو البنوك تم ترحيلها إلى البنك المركزي الأردني لكن كان هناك مشكلة تقنية في موضوع قائمة البنوك التي تم حلها مع البنك المركزي، وعليه تم ترحيل وتحويل مخصصات بقية المنتفعين والذي يبلغ عددهم 30 ألف أسرة”.

وأكد أنّه “بالرغم من وجود الاتفاقية التي تحدد موعد الصرف في الأول من كل شهر، إلا أنّ الصندوق يصرف المخصصات قبل الموعد بخمسة أيام في بعض الشهور؛ مراعاة لظروف المنتفعين، وبالأخص قبل الأعياد وشهر رمضان، أو بدء الدوام المدرسي”. مشددًا على أنّ “ذلك استثناء وليس إلتزام