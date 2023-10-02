ولي العهد يهنىء لاعب المنتخب الوطني للتنس شلباية

وطنا اليوم:هنأ سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله ، لاعب المنتخب الوطني لكرة التنس عبدالله شلباية الذي أحرز بالأمس لقب بطولة تشارلستون الأمريكية ضمن بطولات الـ تشالنجر ذات الـ 75 نقطة.

ونشر سموه عبر حسابه الرسمي على موقع انستغرام فيديو للحظة فوز شلباية بالبطولة .

وأصبح “شلباية” أول لاعب أردني يُحقق لقب ضمن بطولات التشالنجر للتنس وذلك بعد فوزه في النهائي على حساب الأمريكي أوليفر كروفورد بمجموعتين لواحدة بواقع 6-2 و7-6 و 6-3 وأصبح كذلك أصغر لاعب عربي يفوز بإحدى ألقاب بطولات التشالنجر.

يذكر أن “شلباية” والبالغ من العمر 19 عاماً يحتل المرتبة 274 ضمن رابطة اللاعبين المحترفين للتنس ATP وكان قد حل في مركز الوصافة ببطولة البحرين (ضمن بطولات التشالنجر) في فبراير الماضي بعد خسارته النهائي أمام اللاعب الأسترالي ثاناسيس كوكيناكيس