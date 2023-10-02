اللواء الركن المتقاعد المومني في ذمة الله

وطنا اليوم:انتقل الى رحمة الله تعالى الحاج نجيب قاسم محمد المومني ( ابو اياد) والد اياد وعماد وضياء وريما ونجلاء وليلى ونداء عن عمر يناهز ٨٥ عاما افناها في طاعة الله عز وجل قارئا لكتابه العزيز قائما بواجباته الدينيه وجندي في خدمة وطنه وقضاياه وامته.

وسيصلى على جثمانه الطاهر بعد صلاة العصر اليوم من مسجد بلدة عبين الكبير في محافظة عجلون الى مقبرة البلده .

تقبل التعازي لمدة يومين للرجال في ديوان المومني الغربي في بلدة عبين لمدة ليومين اعتبارا من اليوم واليوم الثالث في عمان وسيحدد لاحقا .

انا لله وانا اليه راجعون