شكر على تعاز بوفاة نعمان ابراهيم الزيادات

وطنا اليوم:عشيرة الزيادات وعموم عشائر الفحيص يرفعون إلى مقام حضرة صاحبالجلالة الهاشمية

الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير الحسين بن عبدالله الثاني المعظمين

حفظهم الله ورعاهم

اسمى آيات الشكر والامتنان لتفضلهم بانتداب معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف العيسوي لمواساتنا بمصابناالجلل مما كان له اطيب الاثر بتخفيف مصابنا بوفاة

فقيدنا الغالي

” نعمان ابراهيم خليفه الزيادات”

كما ونتقدم بجزيل الشكر وبعظيم الامتنان والعرفان لكل من قدم التعازي والمواساة على اختلاف مواقعهم ومراكزهم الرسمية والشعبية والاجتماعية

كما نشكر الاهل والاقرباء والانسباء والأصدقاء على امتداد مساحة الوطن سواء بالحضور الى بيت العزاء او عبر الاتصال الهاتفي او عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

لقد كان لمشاركتكم احزاننا الاثر الكبير في نفوسنا ونشكركم على مواساتنا الصادقة ودعواتكم الطيبة

سائلين الله عز وجل ان يحفظ الاردن عزيزاً قوياُ ولا اراكم الله مكروهاً بعزيز