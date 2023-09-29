الأردن يدين الهجومين الإرهابيين في باكستان

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، عن إدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة ماستونج بإقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وكذلك الانفجار الذي وقع في مسجد في منطقة هانغو قرب مدينة بيشاور الباكستانية، واسفر عن مقتل وإصابة عددٍ من الاشخاص.

وعبر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، الجمعة، عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذين الهجومين الإرهابيين.

وشدد على موقف الأردن الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب، ومُعرباً عن خالص التعازي والمواساة للحكومة والشعب الباكستاني الشقيق ولأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

مقتل وجرح العشرات

أفادت وسائل إعلامية باكستانية، بمصرع 40 شخصا على الأقل وإصابة 80 بجروح في انفجار وقع قرب مسجد في محافظة بلوشيستان، الجمعة.

وقالت نقلا عن مسؤول في إقليم ماستونغ إن الانفجار وقع عندما كانت جموع تستعد للمشاركة في موكب في ذكرى المولد النبوي الشريف.

ارتفاع حصيلة القتلى

وباشرت السلطات الأمنية الباكستانية التحقيق لمعرفة ملابسات الانفجار، في الوقت الذي صرحت فيه وزارة الداخلية الباكستانية لاحقا بأن “عناصر إرهابية” نفذوا الهجوم.

وأشارت الوزارة في بيان أن الهجوم تسبب بوقوع ضحايا أبرياء أتوا للمشاركة في موكب في عيد المولد النبوي يشكل عملاً آثماً.

بدروه، قال وزير الاعلام في ولاية بلوشيستان جان اشاكزاي عبر منصة إكس ” تويتر سابقا”، إن حصيلة القتلى ترتفع