87 حادث حريق خلال 24 ساعة في المملكة

وطنا اليوم:تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1294) حالة إسعافية مختلفة وبمعدل زمن الاستجابة (7:40) دقيقة.

وقالت مديرية الدفاع المدني في منشور عبر مواقع التواصل انه تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.

كما تم التعامل مع (112) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:42) دقيقة.

وأشارت الى انه تم أيضا التعامل مع (87) حادث إطفاء خلال ذات الفترة