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87 حادث حريق خلال 24 ساعة في المملكة

29 سبتمبر 2023
87 حادث حريق خلال 24 ساعة في المملكة

وطنا اليوم:تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1294) حالة إسعافية مختلفة وبمعدل زمن الاستجابة (7:40) دقيقة.
وقالت مديرية الدفاع المدني في منشور عبر مواقع التواصل انه تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.
كما تم التعامل مع (112) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:42) دقيقة.
وأشارت الى انه تم أيضا التعامل مع (87) حادث إطفاء خلال ذات الفترة


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